الاعلان عن هدنة إنسانية في قطاع غزة تبدأ صباح الأحد

وقال جيش الاحتلال إنه حدد ممرات آمنة لقوافل الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة لإيصال الغذاء والدواء إلى غزة.
وأضاف أنه سيواصل عملياته ضد المقاومة الفلسطينية في القطاع.
وأشار جيش الاحتلال إلى أنه لا يوجد مجاعة في غزة وهذه حملة كاذبة من قبل حماس.
وأوضح أن تنفيذ الهدنة الإنسانية سيكون في عدة مناطق مكتظة بالسكان بما في ذلك شمال القطاع.
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