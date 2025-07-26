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الاعلان عن هدنة إنسانية في قطاع غزة تبدأ صباح الأحد

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أرشيفية
 
السبت، 26-07-2025 11:49 م

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي عن استعداده لهدن إنسانية في المناطق ذات الكثافة السكانية في قطاع غزة.

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وقال جيش الاحتلال إنه حدد ممرات آمنة لقوافل الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة لإيصال الغذاء والدواء إلى غزة.


وأضاف أنه سيواصل عملياته ضد المقاومة الفلسطينية في القطاع.


وأشار جيش الاحتلال إلى أنه لا يوجد مجاعة في غزة وهذه حملة كاذبة من قبل حماس.

 

بدورها نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي بأنه سيبدأ تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة اعتبارا من صباح غد الأحد وحتى ساعات المساء.


وأوضح أن تنفيذ الهدنة الإنسانية سيكون في عدة مناطق مكتظة بالسكان بما في ذلك شمال القطاع.

 
 
gnews

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فلسطين الاعلان عن هدنة إنسانية في قطاع غزة تبدأ صباح الأحد

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