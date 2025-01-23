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الانتهاء من ربط بلدة القرارة شمال خان يونس بالمياه

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 23-01-2025 01:34 م
الوكيل الإخباري-  أعلن رئيس سلطة المياه زياد الميمي، اليوم الخميس، الانتهاء من جميع الأعمال اللازمة لتمديد خط المياه الجديد الواصل إلى بلدية القرارة شمال خان يونس جنوب قطاع غزة من نقطة مياه "ميكروت".اضافة اعلان


وأوضح في بيان صحفي، أنه تم ضخ المياه بعد الانتهاء من جميع الأعمال الفنية اللازمة، إذ إن عملية الربط تأتي ضمن سياسات سلطة المياه لتوسيع نطاق خدمة مياه "ميكروت" الصالحة للشرب.

وأشار الميمي، إلى أن سلطة المياه ستباشر الأعمال لإعادة تأهيل الخطوط والشبكات وإصلاحها، لتوفير المياه للفلسطينيين. وكانت البداية في بلدية القرارة، مؤكدا أن سياسة سلطة المياه تركز حاليا على الأعمال الإغاثية، بهدف توفير أكبر كمية من المياه الصالحة للشرب في المناطق الجنوبية من قطاع غزة، لتخفيف المعاناة في هذه المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

وفا
 
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