الانتهاء من ربط بلدة القرارة شمال خان يونس بالمياه

وأوضح في بيان صحفي، أنه تم ضخ المياه بعد الانتهاء من جميع الأعمال الفنية اللازمة، إذ إن عملية الربط تأتي ضمن سياسات سلطة المياه لتوسيع نطاق خدمة مياه "ميكروت" الصالحة للشرب.
وأشار الميمي، إلى أن سلطة المياه ستباشر الأعمال لإعادة تأهيل الخطوط والشبكات وإصلاحها، لتوفير المياه للفلسطينيين. وكانت البداية في بلدية القرارة، مؤكدا أن سياسة سلطة المياه تركز حاليا على الأعمال الإغاثية، بهدف توفير أكبر كمية من المياه الصالحة للشرب في المناطق الجنوبية من قطاع غزة، لتخفيف المعاناة في هذه المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
وفا
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