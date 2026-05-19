البحرية الإسرائيلية تسيطر على 40 سفينة من أسطول الحرية وتعتقل 300 شخص

الوكيل الإخباري- كشف موقع "واللا" العبري، أن البحرية الإسرائيلية تمكنت من السيطرة على أكثر من 40 سفينة ضمن أسطول الحرية الذي غادر تركيا صباح أمس الأحد متجها إلى قطاع غزة.



وذكر أنه تم اعتقال أكثر من 300 شخص من أصل حوالي 500 كانوا على متن الأسطول.



ونقل الموقع عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن وزير الدفاع يسرائيل كاتس أُبلغ بأن العملية نفذتها البحرية الإسرائيلية بقيادة اللواء إيال هاريل، مشيراً إلى أن السفن لا تزال في عرض البحر، وأن السيطرة لم تكتمل بعد على جميع السفن، حيث تُشكّل السيطرة على السفن الكبيرة التحدي الأبرز في هذه العملية.

