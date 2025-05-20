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البرازيل تدين المذبحة الاسرائيلية في غزة

غزة
غزة
 
الثلاثاء، 20-05-2025 11:03 م
الوكيل الإخباري-   دعا وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى عدم الوقوف "مكتوف الأيدي" أمام "المذبحة" التي ترتكب في غزة.اضافة اعلان


وتعد البرازيل واحدة من أكثر الدول انتقادا على الساحة الدولية لحكومة بنيامين نتنياهو الإسرائيلية التي كثفت هجومها على الفلسطينيين في القطاع في الأيام الأخيرة.

وأعلن وزير الخارجية البرازيلي خلال جلسة استماع للجنة في مجلس الشيوخ في برازيليا "إنه وضع رهيب، إنها مذبحة".

وأضاف "هناك عدد كبير من الأطفال الذين قتلوا (...) ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يشاهد ما يحدث ويبقى مكتوف الأيدي".

وندد فييرا ب"شلل" مجلس الأمن الدولي في مواجهة "غزو ينتهك القانون الدولي".

وتابع "إنه غزو كأي غزو آخر والبرازيل تدينها جميعا، مثل غزو روسيا لأوكرانيا (...) لكنني لا أرى كل الدول تدين غزو" قطاع غزة.

وأدلى الوزير بهذه التصريحات بينما شددت دول عدة مثل فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، لهجتها حيال إسرائيل بسبب الوضع الإنساني في غزة.
 
gnews

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