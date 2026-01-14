البرغوثي: جميع المكونات الفلسطينية وافقت على لجنة إدارة غزة

وأوضح البرغوثي إن من الأمور التي تم التوافق عليها في لجنة التكنوقراط أنها من أهل غزة وستدار من قبلهم وليست من أي طرف أجنبي، وسيكون هناك ترابط بين قطاع غزة والضفة الغربية، وهي لجنة مهنية لإعادة الإعمار، لافتا إلى أن نطاق عمل اللجنة سيشمل قطاع غزة كاملا، كما أنها ستنسق مع الهيئة التنفيذية لمجلس السلام خصوصا في مجال تأمين الموارد اللازمة لإعادة الإعمار.
وقال إن هذه اللجنة هي مؤقتة وانتقالية لحين إجراء الانتخابات الفلسطينية الديمقراطية، وإلى حين تشكل لاحقا حكومة وفاق وطني من الضفة الغربية وغزة بشكل كامل.
