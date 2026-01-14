البرغوثي: جميع المكونات الفلسطينية وافقت على لجنة إدارة غزة

الوكيل الإخباري- قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، إن لجنة التكنوقراط لإدارة قطاع غزة تمت الموافقة عليها من قبل جميع المكونات الفلسطينية، وليست ممن حضروا الاجتماع في القاهرة فقط، وبالتالي توافرت كل المقومات للتوافق على هذه اللجنة، وهذا أمر مشجع ومهم لأهل غزة لأنهم يعانون أوضاعا إنسانية خطيرة جدا، ويحتاجون بأسرع وقت ممكن إلى هيئة وكيان يقوم بتخفيف معاناتهم بكل الأشكال.

وأوضح البرغوثي إن من الأمور التي تم التوافق عليها في لجنة التكنوقراط أنها من أهل غزة وستدار من قبلهم وليست من أي طرف أجنبي، وسيكون هناك ترابط بين قطاع غزة والضفة الغربية، وهي لجنة مهنية لإعادة الإعمار، لافتا إلى أن نطاق عمل اللجنة سيشمل قطاع غزة كاملا، كما أنها ستنسق مع الهيئة التنفيذية لمجلس السلام خصوصا في مجال تأمين الموارد اللازمة لإعادة الإعمار.