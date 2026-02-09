البرغوثي: قرارات إسرائيل الرامية إلى توسيع الضم في الضفة هو الأخطر منذ 1967

وصادق المجلس الأمني الوزاري المصغر (الكابينيت)، الأحد، على سلسلة قرارات قدّمها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الجيش يسرائيل كاتس، تؤدي إلى تغيير جذري في الواقع القانوني والمدني في الضفة الغربية المحتلة.
وقال البرغوثي إنّ القرار سيجعل أراضي الضفة الغربية مستباحة للمستوطنين.
وأضاف أن "هذا القرار يعتبر المسمار الأخير في نعش اتفاق أوسلو (..)".
وبين أن القرارات الإسرائيلية تجرد ما تبقى من صلاحيات فلسطينية للحرم الإبراهيمي، مؤكدا أنها تحول الحرم إلى السيطرة اليهودية كاملة.
وأشار إلى أن صمت المجتمع الدولي على الانتهاكات الإسرائيلي يؤدي إلى زيادة الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية.
