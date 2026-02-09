الإثنين 2026-02-09 08:59 ص

البرغوثي: قرارات إسرائيل الرامية إلى توسيع الضم في الضفة هو الأخطر منذ 1967

الإثنين، 09-02-2026 06:35 ص
الوكيل الإخباري-   اعتبر الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، أن مصادقة المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت) على قرارات تؤدي إلى تغيير جذري في الضفة الغربية المحتلة، هو الأخطر منذ عام 1967.اضافة اعلان


وصادق المجلس الأمني الوزاري المصغر (الكابينيت)، الأحد، على سلسلة قرارات قدّمها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الجيش يسرائيل كاتس، تؤدي إلى تغيير جذري في الواقع القانوني والمدني في الضفة الغربية المحتلة.

وقال البرغوثي  إنّ القرار سيجعل أراضي الضفة الغربية مستباحة للمستوطنين.

وأضاف أن "هذا القرار يعتبر المسمار الأخير في نعش اتفاق أوسلو (..)".

وبين أن القرارات الإسرائيلية تجرد ما تبقى من صلاحيات فلسطينية للحرم الإبراهيمي، مؤكدا أنها تحول الحرم إلى السيطرة اليهودية كاملة.

وأشار إلى أن صمت المجتمع الدولي على الانتهاكات الإسرائيلي يؤدي إلى زيادة الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية.
 
 


