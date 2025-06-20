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البرلمان العربي وإيطاليا يبحثان الأوضاع في غزة

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جانب من اللقاء
 
الجمعة، 20-06-2025 05:44 م

الوكيل الإخباري- بحث البرلمان العربي ومجلس الشيوخ الإيطالي تطورات الأوضاع في غزة؛ مشددين على ضرورة وضع حد نهائي وفوري لمعاناة الشعب الفلسطيني وأن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة هو مصلحة استراتيجية لجميع الشعوب.

وأكد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي خلال لقائه رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي إنيتاسولا روسا في العاصمة روما، اليوم؛ على ضرورة أن تكون هناك علاقات برلمانية عربية إيطالية توازي التقدم القائم في العلاقات على المستوى الحكومي، مقترحًا في هذا السياق توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين البرلمان العربي ومجلس الشيوخ الإيطالي لوضع إطار مؤسسي للعلاقات البرلمانية العربية الإيطالية.

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كما أشار إلى أن إيطاليا من أكثر الدول الأوروبية قربًا للدول العربية، ليس فقط من الناحية الجغرافية، ولكن من حيث الروابط التاريخية والثقافية التي تربط بين الشعبين العربي والإيطالي، فضلًا عن المصالح الاستراتيجية المتبادلة التي تربط بين إيطاليا والدول العربية.

 

بترا 

 
gnews

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فلسطين البرلمان العربي وإيطاليا يبحثان الأوضاع في غزة



 
 





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