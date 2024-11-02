البرلمان العربي يجدد استنكاره لاستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة

جاء ذلك في بيان للبرلمان العربي، بمناسبة مرور الذكرى الـ107 لوعد بلفور، مطالباً المجتمع الدولي وحكومة بريطانيا بتحمل المسؤولية التاريخية ورفع الظلم الذي وقع على الشعب الفلسطيني في الذكرى المأساوية لهذا الوعد المشؤوم، والذي أعطى فيه وزير خارجية بريطانيا "ما لا يملك لمن لا يستحق".
وأكد أن هذا الوعد تسبب في انتهاك الحقوق الأصيلة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وتهجير أصحاب الأرض، وحرمانهم من حقوقهم المشروعة.
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