البرلمان العربي يدين إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية

الوكيل الإخباري-    دان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي؛ بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية التي ينفذها المستوطنون في عددٍ من قرى وبلدات الضفة الغربية، تحت حماية قوات الاحتلال الاسرائيلي، مؤكدًا أن هذه الجرائم تمثل تصعيدًا خطيرًا ومنهجيًا يستهدف الشعب الفلسطيني الأعزل وممتلكاته، ويكشف عن سياسة منظمة لفرض واقع استيطاني بالقوة.

اضافة اعلان


وأكد اليماحي، أن ما تقوم به المستوطنون من أعمال قتل وترويع وحرق للمنازل والممتلكات، يمثل إرهابًا منظمًا ترعاه سلطات الاحتلال، وانتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، ويعكس إصرارًا على تقويض أي فرص للتهدئة أو السلام في المنطقة.

 
 


