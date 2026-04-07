الأربعاء 2026-04-08 11:16 م

البرلمان العربي يدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى

البرلمان العربي يدين استمرار الاعتداءات الإيرانية الإرهابية ضد الدول العربية
الثلاثاء، 07-04-2026 05:02 م

الوكيل الإخباري-   دان رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال، واستمرار إغلاقه ومنع المصلين من دخوله، في خطوة تصعيدية خطيرة تعكس استهتارا غير مسبوق بكافة القوانين والمواثيق الدولية.

وبحسب بيان للبرلمان اليوم الثلاثاء، أكد اليماحي، أن هذا التصعيد المتعمد يأتي في توقيت بالغ الخطورة، مستغلا انشغال المجتمع الدولي بتطورات وأزمات إقليمية ودولية، بما يكشف عن نوايا مبيتة لدى الاحتلال لفرض واقع جديد بالقوة، وتسريع مخططات تهويد مدينة القدس وتقويض الوضع التاريخي والقانوني القائم في "الأقصى".

 
 


