البرلمان العربي يدين قرار وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

وأكد البرلمان في بيان اليوم الأحد، أن القرار يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وخرقًا صريحًا للمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تضمن تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في أوقات النزاعات.
وطالب المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن والأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياتهم والتحرك العاجل لإلزام الاحتلال بإدخال المساعدات بشكل فوري وغير مشروط وضمان الوصول المستدام لها.
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