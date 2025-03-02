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البرلمان العربي يدين قرار وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

البرلمان العربي
البرلمان العربي
الأحد، 02-03-2025 11:53 م

الوكيل الإخباري-   دان البرلمان العربي، قرار الاحتلال الإسرائيلي بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، واعتبره جريمة حرب جديدة وجريمة ضد الإنسانية تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

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وأكد البرلمان في بيان اليوم الأحد، أن القرار يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وخرقًا صريحًا للمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تضمن تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في أوقات النزاعات.


وطالب المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن والأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياتهم والتحرك العاجل لإلزام الاحتلال بإدخال المساعدات بشكل فوري وغير مشروط وضمان الوصول المستدام لها.

 
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