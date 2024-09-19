البرلمان العربي يرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي

الوكيل الإخباري- رحب البرلمان العربي، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا فلسطينيا يطالب بإنهاء وجود الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرا أن تصويت 124 دولة على القرار، انتصارا للحق الفلسطيني وعدالة القضية الفلسطينية.

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