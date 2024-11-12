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البرلمان العربي يطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته تجاه الشعب الفلسطيني

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أرشيفية
الثلاثاء، 12-11-2024 02:23 م

الوكيل الإخباري- أكد البرلمان العربي أن إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، هو "المفتاح الرئيسي" لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها.

ورحب رئيس البرلمان العربي محمد  اليماحي بمخرجات القمة العربية الإسلامية غير العادية التي عقدت بالعاصمة السعودية الرياض، لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على غزة ولبنان.

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وقال، إن هذه المخرجات تمثل خطوة مهمة لتعزيز التضامن العربي والإسلامي وحشد الجهود الدولية لوقف "العدوان الغاشم الذي يقوم به كيان الاحتلال" ضد الشعب الفلسطيني على مدار أكثر من عام، فضلا عن عدوانه على الجمهورية اللبنانية.


وأضاف رئيس البرلمان العربي، أن مخرجات هذه القمة تضمنت التأكيد على الثوابت والمنطلقات الرئيسية التي يرتكز عليها الموقف العربي والإسلامي من القضية الفلسطينية.


وأكد "اليماحي" دعم البرلمان العربي لكافة الجهود العربية والإسلامية والدولية الرامية لوقف العدوان الغاشم على قطاع غزة ولبنان.

 
gnews

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