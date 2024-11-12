البرلمان العربي يطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته تجاه الشعب الفلسطيني

ورحب رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي بمخرجات القمة العربية الإسلامية غير العادية التي عقدت بالعاصمة السعودية الرياض، لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على غزة ولبنان.
وقال، إن هذه المخرجات تمثل خطوة مهمة لتعزيز التضامن العربي والإسلامي وحشد الجهود الدولية لوقف "العدوان الغاشم الذي يقوم به كيان الاحتلال" ضد الشعب الفلسطيني على مدار أكثر من عام، فضلا عن عدوانه على الجمهورية اللبنانية.
وأضاف رئيس البرلمان العربي، أن مخرجات هذه القمة تضمنت التأكيد على الثوابت والمنطلقات الرئيسية التي يرتكز عليها الموقف العربي والإسلامي من القضية الفلسطينية.
وأكد "اليماحي" دعم البرلمان العربي لكافة الجهود العربية والإسلامية والدولية الرامية لوقف العدوان الغاشم على قطاع غزة ولبنان.
-
أخبار متعلقة
-
سلوفينيا: إسرائيل تحاول علنا تدمير مؤسسات الأمم المتحدة
-
النيابة العامة ترفض طلب نتنياهو في قضية الفساد الكبرى
-
القسام تعلن عن قنص جندي واستهداف قوة راجلة بجباليا
-
مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى
-
ثلاثة شهداء وعشرات الجرحى بعد قصف الاحتلال لتجمعات الفلسطينيين في غزة
-
استشهاد 12,061 طالب منذ بداية العدوان على غزة
-
استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 11 في قصف استهدف منزلا في النصيرات
-
إسرائيل تعرقل دخول 85% من قوافل المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة