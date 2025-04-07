البرلمان العربي يقدم تعديلات على مشروع قرار بشأن حل الدولتين

12:27 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/726481 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قدم البرلمان العربي عددا من التعديلات على مشروع قرار اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين بالاتحاد البرلماني الدولي، وذلك خلال الاجتماع المنعقد في العاصمة الأوزبكية طشقند، في إطار اجتماعات الجمعية الـ 150 للاتحاد البرلماني الدولي. اضافة اعلان





وجاء مشروع القرار تحت عنوان "دور البرلمانات في المضي قدما بحل الدولتين في دولة فلسطين"، حيث قال عضو البرلمان العربي النائب علي الخلايلة، إن مشروع القرار جاء متواضعا في تناوله لحرب الإبادة الجماعية والمجازر الوحشية التي يرتكبها كيان الاحتلال ضد المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني.



وشدد على ضرورة أن يتضمن مشروع القرار رفضا وإدانة صريحة للجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدا ضرورة عدم المساواة بين الجلاد والضحية.



وطالب بضرورة أن يتم مراجعة النص صراحة في مشروع القرار على تجريم أي أفعال تؤدي إلى أو تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه التاريخية، وأن يدعم مشروع القرار الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، لأننا أمام أكثر من 2 مليون فلسطيني يفتقدون أبسط مقومات الحياة، لأننا لسنا بصدد نزاع كما يشير مشروع القرار، وإنما أمام حرب إبادة جماعية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، يشنها كيان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، ومعظم ضحاياها من الأطفال والنساء.



بترا

