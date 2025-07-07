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البيت الأبيض: أولوية ترامب إنهاء حرب غزة

ترامب
ترامب
 
الإثنين، 07-07-2025 08:54 م

الوكيل الإخباري-   قال البيت الأبيض ان الرئيس ترامب سيناقش مع نتنياهو مقترح وقف إطلاق النار في غزة إلى جانب قضايا أخرى.

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وأضاف "نأمل أن توافق حماس على مقترح وقف إطلاق النار ويعود الأسرى".


وبين "أولوية الرئيس ترامب هي إنهاء الحرب في غزة وعودة كل الأسرى".

 
 
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