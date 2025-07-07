البيت الأبيض: أولوية ترامب إنهاء حرب غزة

وأضاف "نأمل أن توافق حماس على مقترح وقف إطلاق النار ويعود الأسرى".
وبين "أولوية الرئيس ترامب هي إنهاء الحرب في غزة وعودة كل الأسرى".
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