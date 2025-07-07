البيت الأبيض: أولوية ترامب إنهاء حرب غزة

الوكيل الإخباري- قال البيت الأبيض ان الرئيس ترامب سيناقش مع نتنياهو مقترح وقف إطلاق النار في غزة إلى جانب قضايا أخرى.

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وأضاف "نأمل أن توافق حماس على مقترح وقف إطلاق النار ويعود الأسرى".