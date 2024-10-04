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البيت الأبيض: الذكرى الأولى لـ 7 أكتوبر ستكون يوما أليما

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 04-10-2024 11:56 م

الوكيل الإخباري-  افاد البيت الأبيض ان الإسرائيليون لا يزالون يعملون على تحديد ما سيفعلونه ردا على الهجوم الإيراني.

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واضاف :"نجري محادثات مع الإسرائيليين بشأن الخطوة التالية، وأوضحنا أنه ستكون هناك عواقب وعقوبات".


واشار ان الذكرى الأولى لهجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل ستكون يوما أليما.

 

 من جهتها قالت الاستخبارات الأميركية إن ذكرى هجوم 7 أكتوبر "قد تدفع بعض الأشخاص إلى ارتكاب عنف في الولايات المتحدة".

 
gnews

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