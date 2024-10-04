البيت الأبيض: الذكرى الأولى لـ 7 أكتوبر ستكون يوما أليما

واضاف :"نجري محادثات مع الإسرائيليين بشأن الخطوة التالية، وأوضحنا أنه ستكون هناك عواقب وعقوبات".
واشار ان الذكرى الأولى لهجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل ستكون يوما أليما.
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