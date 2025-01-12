البيت الأبيض: بايدن ونتنياهو بحثا هاتفيا مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

وأكد بايدن في الاتصال الهاتفي مع نتنياهو الحاجة لزيادة المساعدات الإنسانية التي سيتيحها وقف إطلاق النار بموجب الاتفاق، كما أكد على ضرورة وقف إطلاق النار وإعادة المحتجزين فورا، على ما أعلن البيت الأبيض.
تأتي المكالمة التي من المتوقع الكشف عن مزيد من التفاصيل عنها لاحقا، في وقت يدفع فيه بايدن من أجل التوصل إلى هدنة في غزة قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في الـ20 من كانون الثاني/يناير.
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