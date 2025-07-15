الثلاثاء 2025-07-15 08:55 ص
 

البيت الأبيض: ترامب سيواصل الضغط حتى الإفراج عن كل أسير بغزة

ترامب
ترامب
 
الثلاثاء، 15-07-2025 06:11 ص
الوكيل الإخباري-   قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت لفوكس نيوز، إن الرئيس دونالد ترامب سيواصل الضغط حتى الإفراج عن كل "أسير" في غزة.اضافة اعلان


وكان ترامب قال إنه من الممكن التوصل إلى اتفاق قريب بشأن غزة، مضيفا في تصريح بالبيت الأبيض -خلال لقائه الأمين العام لحلف الناتو مارك روته– أن بلاده "تُبلي بلاء حسنا"، في إشارة إلى الجهود الأميركية لدفع مفاوضات وقف إطلاق النار.
 
 
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