البيت الأبيض: ترامب سيواصل الضغط حتى الإفراج عن كل أسير بغزة

وكان ترامب قال إنه من الممكن التوصل إلى اتفاق قريب بشأن غزة، مضيفا في تصريح بالبيت الأبيض -خلال لقائه الأمين العام لحلف الناتو مارك روته– أن بلاده "تُبلي بلاء حسنا"، في إشارة إلى الجهود الأميركية لدفع مفاوضات وقف إطلاق النار.
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