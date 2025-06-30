البيت الأبيض: ترامب يريد إنهاء الحرب في غزة واستعادة الاسرى

وبينت "نواصل العمل لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الاسرى" .
واضافت ان الإدارة على تواصل مستمر مع القيادة الإسرائيلية.
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