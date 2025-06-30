البيت الأبيض: ترامب يريد إنهاء الحرب في غزة واستعادة الاسرى

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الوكيل الإخباري- قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يريد إنهاء الحرب في غزة واستعادة كل الاسرى .

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وبينت "نواصل العمل لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الاسرى" .