البيت الأبيض: ترامب يعتقد أن الوضع بين غزة وإسرائيل ينبغي أن ينتهي

وبين "أولويتنا هي إطلاق سراح جميع الأسرى في غزة وإنهاء الصراع في أقرب وقت ممكن".
وأضاف "ندفع من أجل إطلاق سراح جميع الأسرى في غزة".
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