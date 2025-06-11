الأربعاء 2025-06-11 11:29 م
 

البيت الأبيض: ترامب يعتقد أن الوضع بين غزة وإسرائيل ينبغي أن ينتهي

الرئيس دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
 
الأربعاء، 11-06-2025 09:21 م

الوكيل الإخباري-   أفاد البيت الأبيض ان الرئيس دونالد ترامب يعتقد أن الوضع بين غزة وإسرائيل ينبغي أن ينتهي.

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وبين "أولويتنا هي إطلاق سراح جميع الأسرى في غزة وإنهاء الصراع في أقرب وقت ممكن".


وأضاف "ندفع من أجل إطلاق سراح جميع الأسرى في غزة".

 
gnews

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