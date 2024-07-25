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البيت الأبيض: نتنياهو ليس مجرم حرب

أرشيفية
أرشيفية
الخميس، 25-07-2024 11:55 م

 

الوكيل الإخباري -  أفاد البيت الأبيض أن واشنطن لا تعتقد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجرم حرب، مضيفا أن المساعدات العسكرية الأميركية مستمرة في الوصول لإسرائيل وسيتواصل تزويدها بما تحتاجه.
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