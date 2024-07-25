البيت الأبيض: نتنياهو ليس مجرم حرب

11:55 م

الوكيل الإخباري - أفاد البيت الأبيض أن واشنطن لا تعتقد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجرم حرب، مضيفا أن المساعدات العسكرية الأميركية مستمرة في الوصول لإسرائيل وسيتواصل تزويدها بما تحتاجه.