البيت الأبيض: نعمل مع قطر وتركيا ومصر للتوصل لاتفاق في غزة

الوكيل الإخباري- قال البيت الأبيض "نعمل مع قطر وتركيا ومصر من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة".

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وأضاف حركة حماس هي العقبة الرئيسية أمام التوصل لاتفاق في غزة.



وبين "نعمل بشكل يومي من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة".