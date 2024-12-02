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البيت الأبيض: نعمل مع قطر وتركيا ومصر للتوصل لاتفاق في غزة

البيت الأبيض
البيت الأبيض
الإثنين، 02-12-2024 07:23 م

الوكيل الإخباري-  قال البيت الأبيض "نعمل مع قطر وتركيا ومصر من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة".

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وأضاف حركة حماس هي العقبة الرئيسية أمام التوصل لاتفاق في غزة.


وبين "نعمل بشكل يومي من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة".


وتابع "آلية مراقبة وقف إطلاق النار في لبنان تؤدي مهامها رغم وجود ضربات متقطعة".

 
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