البيت الأبيض: نعمل مع قطر وتركيا ومصر للتوصل لاتفاق في غزة

وأضاف حركة حماس هي العقبة الرئيسية أمام التوصل لاتفاق في غزة.
وبين "نعمل بشكل يومي من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة".
وتابع "آلية مراقبة وقف إطلاق النار في لبنان تؤدي مهامها رغم وجود ضربات متقطعة".
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