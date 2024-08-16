البيت الأبيض: هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة أمر غير مقبول

وبحسب واشنطن تايمز، قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض أمس الخميس، في بيان،"إن الهجمات من جانب مستوطنين عنيفين ضد مدنيين فلسطينيين في الضفة الغربية غير مقبولة ويجب أن تتوقف"، داعيا السلطات الإسرائيلية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة "لحماية جميع المجتمعات المدنية في الضفة الغربية.
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