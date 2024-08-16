البيت الأبيض: هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة أمر غير مقبول

الوكيل الإخباري- اعتبر البيت الأبيض، أن أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون يهود ضد مدنيين فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، هي أمر "غير مقبول"، وذلك بعد هجوم أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخر بجروح خطرة.



وبحسب واشنطن تايمز، قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض أمس الخميس، في بيان،"إن الهجمات من جانب مستوطنين عنيفين ضد مدنيين فلسطينيين في الضفة الغربية غير مقبولة ويجب أن تتوقف"، داعيا السلطات الإسرائيلية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة "لحماية جميع المجتمعات المدنية في الضفة الغربية.