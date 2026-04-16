التحاق دفعة جديدة من الفريق الطبي الإندونيسي بالمستشفى الإماراتي العائم في العريش

انخرط الفريق الطبي الإندونيسي في أداء مهامه إلى جانب الكوادر الطبية والإدارية الإماراتية العاملة في المستشفى، في خطوة تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى، ورفع جاهزية الطواقم الصحية، وتعزيز القدرة على التعامل مع مختلف الحالات المرضية والإصابات التي يتعامل معها المستشفى على مدار الساعة.
ويجسد انضمام هذه الدفعة الجديدة عمق التعاون الإنساني والطبي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا، ويعكس متانة الشراكة بين البلدين في دعم القضايا الإنسانية، انطلاقاً من قيم راسخة تقوم على التضامن والتكافل وتقديم العون للمحتاجين.
ويمثل المستشفى الإماراتي العائم في العريش إحدى أبرز المبادرات الطبية والإنسانية التي أطلقتها دولة الإمارات ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، إذ يواصل أداء دوره في تقديم خدمات علاجية متكاملة للمرضى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، عبر منظومة متقدمة تضم كوادر طبية وإدارية متعددة التخصصات، وتشمل الفحوصات والتشخيص والعلاج والعمليات الجراحية والرعاية اللاحقة، في تجسيد واضح لإلتزام إماراتي راسخ بمواصلة دعم
الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم.
-
