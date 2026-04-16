الخميس 2026-04-16 12:20 م

بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية

التحاق دفعة جديدة من الفريق الطبي الإندونيسي بالمستشفى الإماراتي العائم في العريش

التحاق دفعة جديدة من الفريق الطبي الإندونيسي بالمستشفى الإماراتي العائم في العريش
 
الخميس، 16-04-2026 11:41 ص

الوكيل الإخباري- عزّز المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش، ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، كوادره الطبية بانضمام دفعة جديدة من الفريق الطبي الإندونيسي، في خطوة تجسد تصاعد الجهود الطبية والإنسانية لدولة الإمارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، وتوفير رعاية صحية متكاملة ضمن منظومة علاجية متقدمة تسهم     في تخفيف معاناتهم ورفع جاهزية الخدمات المقدمة لهم.

انخرط الفريق الطبي الإندونيسي في أداء مهامه إلى جانب الكوادر الطبية والإدارية الإماراتية العاملة في المستشفى،  في خطوة تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى، ورفع جاهزية الطواقم الصحية، وتعزيز     القدرة على التعامل مع مختلف الحالات المرضية والإصابات التي يتعامل معها المستشفى على مدار الساعة.


ويجسد انضمام هذه الدفعة الجديدة عمق التعاون الإنساني والطبي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية   إندونيسيا، ويعكس متانة الشراكة بين البلدين في دعم القضايا الإنسانية، انطلاقاً من قيم راسخة تقوم على التضامن والتكافل وتقديم العون للمحتاجين.


ويمثل المستشفى الإماراتي العائم في العريش إحدى أبرز المبادرات الطبية والإنسانية التي أطلقتها دولة الإمارات ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، إذ يواصل أداء دوره في تقديم خدمات علاجية متكاملة للمرضى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، عبر منظومة متقدمة تضم كوادر طبية وإدارية متعددة التخصصات، وتشمل الفحوصات والتشخيص والعلاج والعمليات الجراحية والرعاية اللاحقة، في تجسيد واضح لإلتزام إماراتي راسخ بمواصلة دعم
الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم.

 

 

 
 


5 أخطاء شائعة تجعل مطبخك يبدو قديماً.. إليك نصائح الخبراء لتحديثه

البنك المركزي: الجهاز المصرفي وافق على تسهيلات جديدة بـ2.656 مليار دينار منذ بداية العام

البنك المركزي: الجهاز المصرفي وافق على تسهيلات جديدة بـ2.656 مليار دينار منذ بداية العام

الملك يشهد مراسم رفع العلم بمناسبة اليوم الوطني للعلم الأردني

الجيش الإيراني: إنتاج المسيرات ارتفع 10 أضعاف منذ حرب الـ12 يوما

