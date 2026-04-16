التحاق دفعة جديدة من الفريق الطبي الإندونيسي بالمستشفى الإماراتي العائم في العريش

الوكيل الإخباري- عزّز المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش، ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، كوادره الطبية بانضمام دفعة جديدة من الفريق الطبي الإندونيسي، في خطوة تجسد تصاعد الجهود الطبية والإنسانية لدولة الإمارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، وتوفير رعاية صحية متكاملة ضمن منظومة علاجية متقدمة تسهم في تخفيف معاناتهم ورفع جاهزية الخدمات المقدمة لهم.

انخرط الفريق الطبي الإندونيسي في أداء مهامه إلى جانب الكوادر الطبية والإدارية الإماراتية العاملة في المستشفى، في خطوة تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى، ورفع جاهزية الطواقم الصحية، وتعزيز القدرة على التعامل مع مختلف الحالات المرضية والإصابات التي يتعامل معها المستشفى على مدار الساعة.



ويجسد انضمام هذه الدفعة الجديدة عمق التعاون الإنساني والطبي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا، ويعكس متانة الشراكة بين البلدين في دعم القضايا الإنسانية، انطلاقاً من قيم راسخة تقوم على التضامن والتكافل وتقديم العون للمحتاجين.