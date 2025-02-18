التحاق 250 ألف طالب بقطاع غزة ببرامج التعليم عن بعد

الوكيل الإخباري- أعلنت الأمم المتحدة التحاق أكثر من 250 ألف طالب في غزة ببرامج التعليم عن بعد، في ظل تضرر 95% من المدارس في القطاع جراء حرب الإبادة الإسرائيلية، وفق ما أعلنه المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي.

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وأشار إلى أنه حتى الأحد الماضي التحق أكثر من 250 ألف طالب في غزة ببرنامج التعليم عن بعد التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).