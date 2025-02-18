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التحاق 250 ألف طالب بقطاع غزة ببرامج التعليم عن بعد

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مدرسة دمرها القصف الإسرائيلي
الثلاثاء، 18-02-2025 10:30 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت الأمم المتحدة التحاق أكثر من 250 ألف طالب في غزة ببرامج التعليم عن بعد، في ظل تضرر 95% من المدارس في القطاع جراء حرب الإبادة الإسرائيلية، وفق ما أعلنه المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي.

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وأشار إلى أنه حتى الأحد الماضي التحق أكثر من 250 ألف طالب في غزة ببرنامج التعليم عن بعد التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).


ولفت إلى أن الطلاب يدرسون حاليا في خيام مؤقتة بمناطق مفتوحة "تحت ظروف الشتاء القاسية".

 
gnews

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