التحاق 250 ألف طالب بقطاع غزة ببرامج التعليم عن بعد

وأشار إلى أنه حتى الأحد الماضي التحق أكثر من 250 ألف طالب في غزة ببرنامج التعليم عن بعد التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
ولفت إلى أن الطلاب يدرسون حاليا في خيام مؤقتة بمناطق مفتوحة "تحت ظروف الشتاء القاسية".
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