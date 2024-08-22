التعاون الإسلامي تؤكد ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي للقدس

الوكيل الإخباري- أكدت منظمة التعاون الإسلامي، ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، خصوصاً المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونماً، باعتباره مكان عبادة خالص للمسلمين فقط.

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