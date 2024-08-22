التعاون الإسلامي تؤكد ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي للقدس

قالت المنظمة في بيان بمناسبة الذكرى الأليمة الخامسة والخمسين لمحاولة إحراق المسجد الأقصى المبارك، إن مدينة القدس الشريف، عاصمة دولة فلسطين، هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967م، رافضة أي إجراءات أو قرارات تهدف إلى تغيير طابعها الجغرافي أو الديمغرافي
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