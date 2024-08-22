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التعاون الإسلامي تؤكد ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي للقدس

القدس
القدس
الخميس، 22-08-2024 12:58 ص

الوكيل الإخباري-   أكدت منظمة التعاون الإسلامي، ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، خصوصاً المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونماً، باعتباره مكان عبادة خالص للمسلمين فقط.

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قالت المنظمة في بيان  بمناسبة الذكرى الأليمة الخامسة والخمسين لمحاولة إحراق المسجد الأقصى المبارك، إن مدينة القدس الشريف، عاصمة دولة فلسطين، هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967م، رافضة أي إجراءات أو قرارات تهدف إلى تغيير طابعها الجغرافي أو الديمغرافي

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