"التعاون الإسلامي" تحذر من خطورة استيلاء الاحتلال على مبان تاريخية وعقارات فلسطينية

الوكيل الإخباري- حذرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، من خطورة استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على عدد من المبان التاريخية والعقارات الفلسطينية والأوقاف الإسلامية في محيط المسجد الأقصى المبارك.

وأكدت الأمانة العامة، في بيان، أن هذه المخططات تأتي ضمن سياسات التهويد الرامية إلى فرض وقائع ديموغرافية وجغرافية جديدة على الأرض لتغيير هوية البلدة القديمة في القدس المحتلة، ومحاولة المساس بالوضع التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة، وطمس الإرث الحضاري والتاريخي والثقافي العريق للشعب الفلسطيني فيها.