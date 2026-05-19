الثلاثاء 2026-05-19 02:25 ص

"التعاون الإسلامي" تحذر من خطورة استيلاء الاحتلال على مبان تاريخية وعقارات فلسطينية

منظمة التعاون الإسلامي
منظمة التعاون الإسلامي
 
الثلاثاء، 19-05-2026 12:56 ص

الوكيل الإخباري-   حذرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي،  من خطورة استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على عدد من المبان التاريخية والعقارات الفلسطينية والأوقاف الإسلامية في محيط المسجد الأقصى المبارك.

اضافة اعلان


وأكدت الأمانة العامة، في بيان، أن هذه المخططات تأتي ضمن سياسات التهويد الرامية إلى فرض وقائع ديموغرافية وجغرافية جديدة على الأرض لتغيير هوية البلدة القديمة في القدس المحتلة، ومحاولة المساس بالوضع التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة، وطمس الإرث الحضاري والتاريخي والثقافي العريق للشعب الفلسطيني فيها.


وأعربت عن إدانتها الشديدة لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالمصادقة على مخطط استيطاني يقضي بتحويل مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الذي جرى الاستيلاء عليه قسراً وبشكل مخالف للقانون الدولي في مدينة القدس المحتلة، إلى متحف ومقر لـما يسمى"وزارة الأمن الإسرائيلية".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

منظمة التعاون الإسلامي

فلسطين "التعاون الإسلامي" تحذر من خطورة استيلاء الاحتلال على مبان تاريخية وعقارات فلسطينية

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

أسواق ومال تباين مؤشرات الأسهم الأميركية

قوات الشرطة المصرية

عربي ودولي مقتل 8 أشخاص وإصابة 5 بإطلاق نار عشوائي في أسيوط بمصر

الغذاء والدواء: ضبط مستحضرات تجميل غير مجازة تُروَّج عبر منصات التواصل

أخبار محلية الغذاء والدواء: ضبط مستحضرات تجميل غير مجازة تُروَّج عبر منصات التواصل

وزارة الأوقاف

أخبار محلية أمين عام الأوقاف يشارك في ختمة القرآن ضمن مبادرة جلالة الملك

روسيا تطور اختبارا سريعا لتشخيص النوبات القلبية

عربي ودولي روسيا: لن نتدخل في المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران

متحف الدبابات الملكي

أخبار محلية متحف الدبابات الملكي يحتفي بالذكرى الثمانين لاستقلال المملكة بفعاليات وطنية وعائلية

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية يلتقي نظيره البرتغالي في لشبونة



 
 






الأكثر مشاهدة

 