"التعاون الإسلامي" تدين استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على 15 منزلا في القدس

السبت، 28-03-2026 07:42 م
الوكيل الإخباري-    أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة قرار الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني بالاستيلاء على (15) منزلا في بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة، وتنفيذ عملية تهجير قسري للعائلات الفلسطينية منها، تمهيدا لتسليمها لجمعيات استيطانية.اضافة اعلان


وحذرت الأمانة العامة في بيان على الموقع الرسمي للمنظمة اليوم السبت، من خطورة هذه الإجراءات غير القانونية التي تشكل تصعيدا في سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي والرامية الى تغيير الهوية العربية والوجود الفلسطيني والوضع الديمغرافي في القدس المحتلة.
 
 


