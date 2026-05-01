"التعاون الإسلامي" تدين اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على أسطول الصمود العالمي

الوكيل الإخباري-   أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم الجمعة، بأشد العبارات، جريمة الاعتداء التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في المياه الدولية ضد "أسطول الصمود العالمي"، الذي يضم نشطاء من عشرات الدول في مهمة إغاثية تهدف إلى تسليط الضوء على المعاناة الإنسانية غير المسبوقة وتخفيفها عن قطاع غزة، نتيجة الحصار الإسرائيلي غير القانوني.

وأكدت الأمانة العامة، أن هذه الجريمة تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، التي تؤكد ضرورة حماية العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية وضمان وصول المساعدات دون عوائق، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

 
 


الملك يؤكد وقوف الأردن مع البحرين ودول الخليج

أخبار محلية الملك يؤكد وقوف الأردن مع البحرين ودول الخليج

تلفريك عجلون يسجل مليون زائر منذ انطلاقه

أخبار محلية حركة سياحية نشطة في عجلون وأكثر من 7 آلاف زائر للتلفريك

وزير الثقافة مصطفى الرواشدة

أخبار محلية وزير الثقافة يتفقد سير العمل في نصب الشهيد معاذ الكساسبة بلواء عي

زراعة الأزرق تضبط اعتداء على الثروة الحرجية

أخبار محلية زراعة الأزرق تضبط اعتداء على الثروة الحرجية

وزارة البيئة

أخبار محلية وزارة البيئة تكثّف حملاتها البيئية والتوعوية في مختلف محافظات المملكة

العيسوي يعزي عشيرة الكركي

أخبار محلية العيسوي يعزي عشيرة الكركي

مدرسة حي الملك عبدالله الأول تنظم ملتقاها الثاني للتعليم الدامج في المفرق

أخبار محلية مدرسة حي الملك عبدالله الأول تنظم ملتقاها الثاني للتعليم الدامج في المفرق



 
 






