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"التعاون الإسلامي" تدين اقتحام نتنياهو وكاتس لمخيم طولكرم

منظمة التعاون الإسلامي
منظمة التعاون الإسلامي
السبت، 22-02-2025 11:59 ص
الوكيل الإخباري-  دانت منظمة التعاون الإسلامي، اقتحام رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه يسرائيل كاتس، مخيم طولكرم.اضافة اعلان


و بحسب الموقع الرسمي ، قالت المنظمة في بيان ، اليوم السبت، إن هذه الخطوة تعد امتدادا للعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني.

وحذرت من خطورة هذا العدوان الذي يستهدف المخيمات في الضفة الغربية، في إطار محاولات تصفية قضية اللاجئين ووجودهم وحقهم في العودة، من خلال هدم المنازل والتهجير القسري لهم، ما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وجددت المنظمة دعوتها المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، والتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية المتواصلة، ومحاسبة المسؤولين عنه.

بترا
 
gnews

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