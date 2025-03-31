"التعاون الإسلامي" تدين مخططات الاستيطان في القدس المحتلة

وحذرت المنظمة في بيان لها، من خطورة هذه الخطوة في إطار مخطط ضم مستعمرة "معاليه أدوميم" لمدينة القدس المحتلة، وعزل مدينة القدس المحتلة عن محيطها الفلسطيني ما يمثل تقويضا لحل الدولتين.
كما جددت المنظمة دعوتها للمجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته تجاه إلزام إسرائيل، قوة الاحتلال، بوقف جميع سياسات الاستيطان والضم والتهجير القسري والإبادة الجماعية التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني، وتفعيل آليات المساءلة، بما في ذلك فرض عقوبات دولية على إسرائيل، قوة الاحتلال، لانتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي.
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