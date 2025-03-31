"التعاون الإسلامي" تدين مخططات الاستيطان في القدس المحتلة

الوكيل الإخباري- أدانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الاثنين، مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مشروع شق طريق استيطاني في مدينة القدس المحتلة، لتعزيز الربط بين المستعمرات الإسرائيلية في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

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وحذرت المنظمة في بيان لها، من خطورة هذه الخطوة في إطار مخطط ضم مستعمرة "معاليه أدوميم" لمدينة القدس المحتلة، وعزل مدينة القدس المحتلة عن محيطها الفلسطيني ما يمثل تقويضا لحل الدولتين.



كما جددت المنظمة دعوتها للمجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته تجاه إلزام إسرائيل، قوة الاحتلال، بوقف جميع سياسات الاستيطان والضم والتهجير القسري والإبادة الجماعية التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني، وتفعيل آليات المساءلة، بما في ذلك فرض عقوبات دولية على إسرائيل، قوة الاحتلال، لانتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي.