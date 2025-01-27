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"التعاون الإسلامي" ترفض مخططات تهجير الفلسطينيين من أرضهم

منظمة التعاون الإسلامي
منظمة التعاون الإسلامي
الإثنين، 27-01-2025 04:59 م

الوكيل الإخباري-    أكدت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الاثنين، رفضها وإدانتها أي مخططات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

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واعتبرت المنظمة في بيان، أن ذلك يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مجددة دعوتها إلى ضرورة انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة ومساعدة النازحين للعودة إلى منازلهم.


ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه تنفيذ حل الدولتين، بما يضمن إنهاء الاحتلال والاستيطان، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، بما فيها حقه في العودة وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

 
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