"التعاون الإسلامي" ترفض مخططات تهجير الفلسطينيين من أرضهم

الوكيل الإخباري- أكدت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الاثنين، رفضها وإدانتها أي مخططات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

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واعتبرت المنظمة في بيان، أن ذلك يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مجددة دعوتها إلى ضرورة انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة ومساعدة النازحين للعودة إلى منازلهم.