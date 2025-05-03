التعاون الإسلامي تطالب برفع القيود عن الأونروا

الوكيل الإخباري- طالبت منظمة التعاون الإسلامي بإلزام إسرائيل -قوة الاحتلال- برفع القيود الإسرائيلية المفروضة على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).

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