السبت 2025-05-03 05:29 م
 

التعاون الإسلامي تطالب برفع القيود عن الأونروا

منظمة التعاون الإسلامي
منظمة التعاون الإسلامي
 
السبت، 03-05-2025 03:38 م

الوكيل الإخباري-   طالبت منظمة التعاون الإسلامي بإلزام إسرائيل -قوة الاحتلال- برفع القيود الإسرائيلية المفروضة على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).

اضافة اعلان


جاء ذلك خلال الجلسة التي عُقدت اليوم بمحكمة العدل الدولية في لاهاي، حول طلب إصدار رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل فيما يتصل بوجود أنشطة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بناءً على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة.

 
gnews

أحدث الأخبار

غزة

فلسطين شهداء ومصابون بقصف مسيرة للاحتلال لرفح

عربة ترخيص المركبات

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

ارشيفية

فلسطين مستوطنون يحتجزون 3 صحفيين وناشط في رام الله

فلسطينيون يشيعون جثامين شهداء في غزة

فلسطين 52,495 شهيدا و118,366 مصابا حصيلة عدوان الاحتلال على غزة

أوبك بلس

أسواق ومال "أوبك بلس" تعلن زيادة إنتاج النفط في حزيران المقبل

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية الأردن في المرتبة 88 على مؤشر المعرفة العالمي

الدفاع المدني

أخبار محلية الدفاع المدني يتعامل مع 1219 حادثاً خلال 24 ساعة

ؤيب

المرأة والجمال كريم النهار والواقي الشمس.. هل يمكن أن يحل أحدهما مكان الآخر؟



 
 





الأكثر مشاهدة