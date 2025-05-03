التعاون الإسلامي تطالب برفع القيود عن الأونروا

جاء ذلك خلال الجلسة التي عُقدت اليوم بمحكمة العدل الدولية في لاهاي، حول طلب إصدار رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل فيما يتصل بوجود أنشطة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بناءً على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة.
-
أخبار متعلقة
-
مستوطنون يحتجزون 3 صحفيين وناشط في رام الله
-
52,495 شهيدا و118,366 مصابا حصيلة عدوان الاحتلال على غزة
-
وفاة طفلة في مدينة غزة بسبب المجاعة والجفاف
-
منظمات إغاثية تقرع ناقوس الانهيار بغزة
-
شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال جنوبي قطاع غزة
-
شهداء وجرحى في غارات الاحتلال المتواصلة على قطاع غزة
-
إسرائيل تقرر توسيع العملية العسكرية في غزة .. واستدعاء آلاف جنود الاحتياط
-
الشاباك يرفع إجراءات أمن نتنياهو إلى "مستويات غير مسبوقة"