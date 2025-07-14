الثالث خلال أسبوع .. انتحار جندي في صفوف جيش الاحتلال

وقال موقع "حدشوت لو تسنزورا" العبري، إن "جنديًا إسرائيليًا عُثر عليه منتحرًا في معسكر للجيش الإسرائيلي"، موضحًا أن انتحار الجندي هو الثالث خلال أسبوع، دون توضيح تفاصيل إضافية.
وتأتي هذه الحادثة بعد سلسلة من حالات الانتحار المعلنة خلال الأسبوع الماضي، أبرزها ما تم الكشف عنه يوم الجمعة، حين عُثر على جندي احتياط يبلغ من العمر 30 عامًا منتحرًا داخل سيارته في مستوطنة تفوح، جنوب شرق نابلس.
وذكرت مصادر عبرية، يوم الخميس الماضي، أن جنود الجيش عثروا على جثة جندي احتياط منتحرًا في حي "هار حوما" بالقدس، فيما لم توضح أي جهات رسمية تفاصيل الحدث.
وكشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، في وقت سابق، تفاصيل انتحار جندي إسرائيلي من لواء "غولاني" داخل قاعدة سديه تيمان العسكرية، بعد خضوعه لتحقيق من الشرطة العسكرية.
وقالت "هآرتس"، إن "الجندي خرج من قطاع غزة هذا الأسبوع مع زملائه لقضاء عطلة، لكن المحققين كانوا بانتظاره، وصادروا سلاحه الشخصي، لكنه انتحر ليلًا باستخدام سلاح زميله النائم".
وذكرت الصحيفة، أن "صديقًا مقربًا للجندي قُتل الشهر الماضي في انفجار ناقلة جند بعبوة ناسفة في قطاع غزة، ويُعتقد أن ذلك أثّر على حالته النفسية"، موضحة أن "الجيش لم يُدرج الجندي المنتحر ضمن قتلى الحرب، التزامًا بسياسة تستثني المنتحرين من قوائم الضحايا".
وأضافت الصحيفة، أنه "منذ بدء الحرب على غزة انتحر 7 جنود حتى نهاية عام 2023، و21 جنديًا في عام 2024، و14 على الأقل منذ بداية عام 2025".
وأكدت أن "ما لا يقل عن 11 مستوطنًا انتحروا منذ بداية الحرب بسبب تداعيات نفسية مرتبطة بخدمتهم السابقة في الجيش"، مشيرة إلى أن "معظم المنتحرين خاضوا مواجهات ميدانية مباشرة وأُصيبوا بصدمة نفسية حادّة".
روسيا اليوم
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