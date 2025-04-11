الجمعة 2025-04-11 07:19 م
 

الجامعة العربية تحذر من خطورة تدهور الوضع الإنساني في غزة

الجامعة العربية
الجامعة العربية
 
الجمعة، 11-04-2025 06:29 م

الوكيل الإخباري-    أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، الأولوية المطلقة لوقف إطلاق النار في غزة، محذرا من خطورة تدهور الوضع الإنساني إلى مدى غير مسبوق بهدف دفع الفلسطينيين إلى خارج القطاع.

اضافة اعلان


وأكدت الجامعة العربية في بيان لها، أن أبو الغيط تناول خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة الاتصال العربية الإسلامية المعنية بغزة المنعقد في أنطاليا، الخطوات المقبلة على الصعيد السياسي والدبلوماسي لجهة تجسيد حل الدولتين وتعزيز الدعم له في المجتمع الدولي، لاسيما ما يتعلق بالمؤتمر الذي يُنتظر أن يعقد في نيويورك في حزيران القادم برعاية سعودية فرنسية مشتركة من أجل دفع حل الدولتين.


وأضاف البيان، أن الاجتماع شهد نقاشا موسعا حول سبل تكوين زخم داخلي ضاغط من أجل وقف الحرب الإسرائيلية الوحشية على المدنيين في غزة، وبهدف منع سيناريو التهجير المرفوض عربيا ودوليا.


وشدد المجتمعون على أهمية قيام فرنسا باتخاذ الخطوة الضرورية والواجبة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، باعتبار ذلك يمثل خطوة مهمة على طريق حل الدولتين.

 
gnews

أحدث الأخبار

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية الصفدي يلتقي رئيسة كوسوفو على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي الرابع

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

فلسطين أردوغان: السكوت عن مجازر إسرائيل مشاركة في الجريمة

جامعة اليرموك

أخبار محلية مسّاد يُعلن البدء بتنفيذ برامج الاختصاص العالي في طب اليرموك

الجامعة العربية

فلسطين الجامعة العربية تحذر من خطورة تدهور الوضع الإنساني في غزة

الذهب

اقتصاد محلي أسعار الذهب اليوم الجمعة في الأردن

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية: الأردن مستعد لتدريب الشرطة الفلسطينية

تعبيرية

أخبار محلية انتخابات الأطباء والممرضين يوم الجمعة المقبل

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يعتبر أن سياسته بشأن التعرفات الجمركية تبلي بلاء حسنا



 
 





الأكثر مشاهدة