الجامعة العربية تحذر من خطورة تدهور الوضع الإنساني في غزة

الوكيل الإخباري- أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، الأولوية المطلقة لوقف إطلاق النار في غزة، محذرا من خطورة تدهور الوضع الإنساني إلى مدى غير مسبوق بهدف دفع الفلسطينيين إلى خارج القطاع.

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وأكدت الجامعة العربية في بيان لها، أن أبو الغيط تناول خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة الاتصال العربية الإسلامية المعنية بغزة المنعقد في أنطاليا، الخطوات المقبلة على الصعيد السياسي والدبلوماسي لجهة تجسيد حل الدولتين وتعزيز الدعم له في المجتمع الدولي، لاسيما ما يتعلق بالمؤتمر الذي يُنتظر أن يعقد في نيويورك في حزيران القادم برعاية سعودية فرنسية مشتركة من أجل دفع حل الدولتين.



وأضاف البيان، أن الاجتماع شهد نقاشا موسعا حول سبل تكوين زخم داخلي ضاغط من أجل وقف الحرب الإسرائيلية الوحشية على المدنيين في غزة، وبهدف منع سيناريو التهجير المرفوض عربيا ودوليا.