الجامعة العربية تحذر من مخاطر حقيقية لاندلاع حرب إقليمية جراء الوضع في غزة

الوكيل الإخباري- أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية هو الأعنف والأكثر همجية والأشد انسلاخاً من القانون والأخلاق والإنسانية.

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وأشار إلى أن الجامعة العربية تتابع بقلق شديد محاولات إسرائيل المستمرة في توسيع دائرة الصراع إلى دول الجوار تحت ذرائع وحجج صارت أبعادها الداخلية والحسابات السياسية الشخصية التي تحركها مكشوفة للجميع.