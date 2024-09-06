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الجامعة العربية تحذر من مخاطر حقيقية لاندلاع حرب إقليمية جراء الوضع في غزة

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية
الجمعة، 06-09-2024 10:11 م

الوكيل الإخباري-   أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية هو الأعنف والأكثر همجية والأشد انسلاخاً من القانون والأخلاق والإنسانية.

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وأشار إلى أن الجامعة العربية تتابع بقلق شديد محاولات إسرائيل المستمرة في توسيع دائرة الصراع إلى دول الجوار تحت ذرائع وحجج صارت أبعادها الداخلية والحسابات السياسية الشخصية التي تحركها مكشوفة للجميع.


وحذر أبو الغيط في كلمته أمام أعمال الاجتماع الوزاري الاقتصادي والاجتماعي الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، من مخاطر حقيقية باندلاع حرب إقليمية ستكون بلا شك ذات عواقب وخيمة على المنطقة والعالم أجمع وستكون وطأتها شديدة على الشعوب الساعية إلى التنمية والتقدم، إذ ستعيد هذه المنطقة سنوات إلى الوراء.

 
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