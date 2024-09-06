الجامعة العربية تحذر من مخاطر حقيقية لاندلاع حرب إقليمية جراء الوضع في غزة

وأشار إلى أن الجامعة العربية تتابع بقلق شديد محاولات إسرائيل المستمرة في توسيع دائرة الصراع إلى دول الجوار تحت ذرائع وحجج صارت أبعادها الداخلية والحسابات السياسية الشخصية التي تحركها مكشوفة للجميع.
وحذر أبو الغيط في كلمته أمام أعمال الاجتماع الوزاري الاقتصادي والاجتماعي الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، من مخاطر حقيقية باندلاع حرب إقليمية ستكون بلا شك ذات عواقب وخيمة على المنطقة والعالم أجمع وستكون وطأتها شديدة على الشعوب الساعية إلى التنمية والتقدم، إذ ستعيد هذه المنطقة سنوات إلى الوراء.
-
أخبار متعلقة
-
رابطة العالم الإسلامي تُدين قصف قوات الاحتلال حي الزيتون جنوب غزة
-
استشهاد طفلة فلسطينية متأثرة بإصابتها برصاص الاحتلال جنوب نابلس
-
ترامب يهدد الجامعات بسبب (الدعاية ضد إسرائيل)
-
161 ألف طفل حصلوا على مطعوم شلل الاطفال في جنوب غزة
-
إعلام عبري: واشنطن غاضبة من تمسك نتنياهو بمحور فيلادلفيا
-
العفو الدولية تدعو للتحقيق بجرائم حرب إسرائيلية بقطاع غزة
-
مستوطنون يطردون بن غفير من شاطئ بتل أبيب
-
ماذا قال الأسير الاسرائيلي ألموج ساروسي قبل مقتله برصاص الاحتلال ؟