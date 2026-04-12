الإثنين 2026-04-13 02:38 ص

الجامعة العربية تدين التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية

بيان صادر عن جامعة الدول العربية
الأحد، 12-04-2026 08:23 م

الوكيل الإخباري-    أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشدة مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إنشاء 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا جسيمًا وصارخًا لأحكام القانون الدولي.

وقالت في بيان اليوم الأحد، إن هذه الإجراءات من شأنها تعميق حالة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، وتقويض فرص تحقيق السلام العادل والشامل، وتعرقل الجهود الدولية الرامية إلى استئناف عملية سياسية جادة وذات مصداقية، تقوم على أساس حل الدولتين، وتُفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

 
 


أحدث الأخبار

رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان يقر بهزيمة "مؤلمة" في الانتخابات التشريعية

عربي ودولي رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان يقر بهزيمة "مؤلمة" في الانتخابات التشريعية

مضيق هرمز

عربي ودولي الولايات المتحدة تعلن فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية تربية قصبة المفرق تستحدث تخصصات في مسار التعليم المهني التقني

أمين عام وزارة الأوقاف يتفقد عددًا من مساجد الطفيلة

أخبار محلية "أوقاف الرصيفة" تعقد عددا من الأنشطة التدريبية للأئمة والوعاظ

روسيا تفرض حظرًا على بعض صادرات الأسمدة الزراعية

عربي ودولي روسيا تعرب عن قلقها جراء انقطاع مفاوضات إقامة دولة فلسطينية مستقلة

السعودية تستعيد ضخ 7 ملايين برميل يومياً عبر خط أنابيب "شرق-غرب"

عربي ودولي السعودية تُعلن جملة من الاجراءات استعدادا للحج

تعيين الجنرال رومان غوفمان رسميا رئيسا للموساد الإسرائيلي

فلسطين تعيين الجنرال رومان غوفمان رسميا رئيسا للموساد الإسرائيلي

فرض حظر إلزامي على نقل الطيور في إيرلندا بعد تفشي إنفلونزا الطيور

عربي ودولي اجتماع طارئ للحكومة الإيرلندية لبحث تدابير احتواء ارتفاع أسعار المحروقات



 






الأكثر مشاهدة