الجامعة العربية تدين رفض إسرائيل الانصياع لوقف إطلاق النار بغزة

وأكدت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان اليوم الخميس، بمناسبة الذكرى 77 لنكبة الشعب الفلسطيني إدانة وتجريم الحرب العدوانية الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والتي ترتكبها إسرائيل على مدار أكثر من 585 يوما.
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