الجامعة العربية تدين رفض إسرائيل الانصياع لوقف إطلاق النار بغزة

الوكيل الإخباري- دانت جامعة الدول العربية بشدة رفض إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال الانصياع لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة والسماح الفوري وغير المشروط بإدخال المساعدات الإنسانية، ورفضها الانصياع لأوامر محكمة العدل الدولية بالتدابير المؤقتة لمنع جريمة الإبادة الجماعية.

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