الخميس 2025-05-15 04:04 م
 

الجامعة العربية تدين رفض إسرائيل الانصياع لوقف إطلاق النار بغزة

الجامعة العربية
الجامعة العربية
 
الخميس، 15-05-2025 02:03 م

الوكيل الإخباري-   دانت جامعة الدول العربية بشدة رفض إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال الانصياع لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة والسماح الفوري وغير المشروط بإدخال المساعدات الإنسانية، ورفضها الانصياع لأوامر محكمة العدل الدولية بالتدابير المؤقتة لمنع جريمة الإبادة الجماعية.

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وأكدت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان اليوم الخميس، بمناسبة الذكرى 77 لنكبة الشعب الفلسطيني إدانة وتجريم الحرب العدوانية الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والتي ترتكبها إسرائيل على مدار أكثر من 585 يوما.

 
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