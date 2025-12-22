الجامعة العربية تدين مصادقة الاحتلال على بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية

11:47 ص

الوكيل الإخباري- أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، قرار الاحتلال المصادقة على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرا أنه يعكس تحديا سافرا للإرادة الدولية الرافضة للاستيطان وانتهاكا للقانون الدولي الذي يؤكد عدم شرعية المستوطنات.





وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي، إنّ التوسع الواضح في الاستيطان غير الشرعي يستهدف منع إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا، ويعكس طبيعة الحكومة الإسرائيلية التي يتحكم فيها المتطرفون.



كما أكد الأمين العام، أن التوسع في الاستيطان لن يجعله شرعيا بأي حال، وأن العنف الذي يمارسه المستوطنون ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية هو نوع من الإرهاب الذي يجري تحت سمع وبصر دولة الاحتلال وبحماية أجهزتها الرسمية.

