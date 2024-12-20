الجامعة العربية ترحب بتصويت الأمم المتحدة بشأن الأونروا

وأكد أبو الغيط، في بيان صادر عن الجامعة العربية، أن التصويت الكبير لصالح هذا القرار يعكس رأيا عاما دوليا رافضا لقرارات سلطات الاحتلال بحظر الأونروا، وإنهاء دورها في الأراضي الفلسطينية، كما يعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة بصورة كلية، في حال إذا تم إنهاء دور (الأونروا) في القطاع كما ترغب إسرائيل.
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