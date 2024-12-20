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الجامعة العربية ترحب بتصويت الأمم المتحدة بشأن الأونروا

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أرشيفية
الجمعة، 20-12-2024 03:10 م

الوكيل الإخباري- رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بتصويت 137 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع قرار يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار فتوى قانونية في اتهامات إسرائيل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالإرهاب، وقرارات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحظر عملها في الأراضي المحتلة.

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وأكد أبو الغيط، في بيان صادر عن الجامعة العربية، أن التصويت الكبير لصالح هذا القرار يعكس رأيا عاما دوليا رافضا لقرارات سلطات الاحتلال بحظر الأونروا، وإنهاء دورها في الأراضي الفلسطينية، كما يعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة بصورة كلية، في حال إذا تم إنهاء دور (الأونروا) في القطاع كما ترغب إسرائيل.

 

بترا

 
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