الجامعة العربية تشدد على رفض أطروحات تهجير الفلسطينيين

الوكيل الإخباري- شددت جامعة الدول العربية على الرفض العربي لأطروحات تهجير الشعب الفلسطيني.

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جاء ذلك خلال استقبال الأمين العام للجامعة العربية رئيس وزراء جمهورية كرواتيا اندريه بلينكوفيتش الذي يقوم حالياً بزيارة الى مصر .



ودعا أبو الغيط، إلى تطوير المواقف الكرواتية بصورة إيجابية لدعم القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة والمحافل الدولية، معتبرا أن دعم الحقوق الفلسطينية العادلة، وعلى رأسها حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، يمثل الطريق الوحيد لتحقيق للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة.