الجامعة العربية تطلق قافلة مساعدات لدعم أهالي غزة

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الوكيل الإخباري- أطلقت الجامعة العربية قافلة مساعدات لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تنفيذًا لقرارات القمة العربية ومجلسي وزراء الصحة والتنمية الاجتماعية العرب. اضافة اعلان





وشارك في إطلاق القافلة نائب رئيس الوزراء المصري، وزير الصحة خالد عبد الغفار، ووزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي، والأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي، بالإضافة إلى عدد من الأمناء المساعدين ومندوب دولة فلسطين بالجامعة السفير مهند العكلوك.



وقد اصطحب الوفد القافلة التي تتكون من 20 شاحنة محملة بأكثر من 200 طن من المساعدات الغذائية والطبية والإنسانية، إلى جانب عدد من سيارات الإسعاف المجهزة. كما زار الوفد مدينة العريش ومعبر رفح، حيث تم تفقد المخزن الجمركي للهلال الأحمر المصري، والمعدات الثقيلة والكرفانات الجاهزة في الجانب المصري من معبر رفح، استعدادًا لدخولها إلى قطاع غزة.



كما التقى الوفد بعدد من الجرحى في مستشفى العريش جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.



وأكد السفير حسام زكي أن الجامعة العربية لن تتأخر في دعم الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى جهود مصر والهلال الأحمر المصري في تنسيق إدخال المساعدات إلى غزة، رغم العراقيل التي تضعها السلطات الإسرائيلية.



بدوره، شدد السفير مهند العكلوك على ضرورة كسر الحصار الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني، وأهمية التعاون لتنفيذ خطة الحكومة الفلسطينية في الإغاثة وإعادة الإعمار. كما ثمن جهود الجامعة العربية ومصر في دعم الشعب الفلسطيني.



من جانب آخر، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المصرية حسام عبد الغفار أن مستشفيات شمال سيناء تعمل على مدار الساعة لاستقبال المصابين من غزة، وأن جميع الطواقم الطبية والمرافق جاهزة لتقديم الرعاية اللازمة.



وأعلنت المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري أمال إمام عن بدء دخول الكرفانات إلى قطاع غزة اعتبارًا من اليوم، وذلك لتوفير إيواء مؤقت للأسر المتضررة. وأضافت أن الاحتياجات في غزة لا تزال كبيرة، رغم جهود الإغاثة المستمرة.





