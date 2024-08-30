الجزائر تطالب بمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته للقانون الدولي في فلسطين

وقال قواوي خلال كلمة بلاده أمام مجلس الأمن، إن "الوضع الكارثي في الأرض، أن عرقلة دخول المساعدات الإنسانية واستهداف العمال الإنسانيين ليسا سلوكيات أو أخطاء فردية، وإنما هي سياسة يتبعها المحتل الإسرائيلي لقتل الأمل في نفوس الفلسطينيين وإذلالهم".
وحذر قواوي من خطورة انتشار الأمراض والأوبئة، بما فيها الكوليرا، مشيرا إلى أن "العدوان الإسرائيلي، هو من أعاد هاجس انتشار هذه الأمراض إلى غزة، وباعتباره القوة القائمة بالاحتلال تقع عليه مسؤولية سلامة المشاركين في حملة التطعيم ونجاحها".
وحذر من "أي عرقلة" للحملة أو "استهداف" المشاركين فيها.
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