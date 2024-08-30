 
الجمعة 2024-08-30 04:38 م
 

 

الجزائر تطالب بمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته للقانون الدولي في فلسطين

علم الجزائر
علم الجزائر
الجمعة، 30-08-2024 02:09 م

الوكيل الإخباري- طالب نائب مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، نسيم قواوي، الليلة الماضية، بمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه وانتهاكاته الممنهجة والصارخة للقانون الدولي الإنساني في فلسطين.

اضافة اعلان


وقال قواوي خلال كلمة بلاده أمام مجلس الأمن، إن "الوضع الكارثي في الأرض، أن عرقلة دخول المساعدات الإنسانية واستهداف العمال الإنسانيين ليسا سلوكيات أو أخطاء فردية، وإنما هي سياسة يتبعها المحتل الإسرائيلي لقتل الأمل في نفوس الفلسطينيين وإذلالهم".


وحذر قواوي من خطورة انتشار الأمراض والأوبئة، بما فيها الكوليرا، مشيرا إلى أن "العدوان الإسرائيلي، هو من أعاد هاجس انتشار هذه الأمراض إلى غزة، وباعتباره القوة القائمة بالاحتلال تقع عليه مسؤولية سلامة المشاركين في حملة التطعيم ونجاحها".


وحذر من "أي عرقلة" للحملة أو "استهداف" المشاركين فيها.


بترا

 
gnews

أحدث الأخبار

احدى مركبات الدفاع المدني

أخبار محلية الدفاع المدني يتعامل مع 1330 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

علم الاتحاد الأوروربي

أسواق ومال التضخم في منطقة اليورو يتباطأ لأدنى مستوى منذ منتصف 2021

جانب من عمليات تبادل الأسرى السابقة

فلسطين تطورات جديدة بشأن التوصل لاتفاق تبادل أسرى ووقف الحرب على غزة

الدكتور البلعاوي مع الجائزة

أخبار محلية الدكتور بلعاوي يفوز بجائزة من الاتحاد العالمي للأعمال

الحقيبة النووية الروسية

عربي ودولي كيف تعمل الحقيبة النووية الروسية ومثيلتها الأمريكية؟ ومن يضغط على زرها؟

مزارعون في حقل

أخبار محلية عجلون: مزارعون يطالبون بتحسين الزراعات المحلية تماشيا مع التغيرات المناخية

الجنيه

أسواق ومال ارتفاع الإسترليني امام الدولار واليورو

مصلون يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

فلسطين 40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى



 


الأكثر مشاهدة