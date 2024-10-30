 
الأربعاء 2024-10-30 03:49 م
 

الجزائر وعُمان تؤكدان ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 30-10-2024 03:16 م
الوكيل الإخباري-  أكد رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون وسلطان عمان، هيثم بن طارق، ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي.اضافة اعلان


وشدد الرئيس تبون والسلطان بن طارق على حق الفلسطينيين في إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، وانضمامها إلى عضوية الأمم المتحدة.

جاء ذلك في بيان مشترك، صدر في ختام زيارة الرئيس تبون إلى سلطنة عمان.

وأكد الجانبان، أهمية التعاون والتنسيق بين البلدين في المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية بما يخدم مصالحهما ويسهم في تعزيز العمل العربي المشترك ودعائم الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة والعالم.

وفا
 
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