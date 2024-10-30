الجزائر وعُمان تؤكدان ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي

وشدد الرئيس تبون والسلطان بن طارق على حق الفلسطينيين في إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، وانضمامها إلى عضوية الأمم المتحدة.
جاء ذلك في بيان مشترك، صدر في ختام زيارة الرئيس تبون إلى سلطنة عمان.
وأكد الجانبان، أهمية التعاون والتنسيق بين البلدين في المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية بما يخدم مصالحهما ويسهم في تعزيز العمل العربي المشترك ودعائم الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة والعالم.
وفا
-
أخبار متعلقة
-
القسام تستهدف آليات للاحتلال شرقي غزة
-
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 43,163 شهيدا و101,510 مصابين
-
الغذاء العالمي: 90% من سكان غزة سيواجهون انعداما حادا بالأمن الغذائي
-
الاحتلال بعد قصف بيت لاهيا واستشهاد 93 مدنيا: "كنا نهاجم مطلوبا"
-
مستوطنون يقتحمون المنطقة الشرقية بمدينة نابلس
-
الرئيس الأيرلندي: يجب وقف استخدام المجاعة سلاح حرب
-
مصادر فلسطينية: مقاومون يستهدفون آليات الاحتلال شرقي نابلس
-
الاعلام العبري: إصابة شخصين بعملية دهس في القدس