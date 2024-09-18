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الجمعية العامة تعتمد قرارا يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين

الجمعية العامة للأمم المتحدة
الامم المتحدة
الأربعاء، 18-09-2024 08:06 م

الوكيل الإخباري-   طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء، إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال "12 شهرا" ودعت إلى فرض عقوبات على إسرائيل، في قرار غير ملزم ندد به الإسرائيليون.

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والقرار الذي تناقشه منذ الثلاثاء الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة وقدمته دول عدة بينها الأردن، يستند إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز/يوليو بطلب من الجمعية العامة، أكدت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967 "غير قانوني" وأن "إسرائيل ملزمة بإنهائه ... في أسرع وقت ممكن".

 
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