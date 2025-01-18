"الجهاد" تحذّر: قصف إسرائيل سيقتل الأسرى

فقد قال أبو حمزة، المتحدث باسم "سرايا القدس"، اليوم السبت، إنه يتعين على عائلات الأسرى الإسرائيليين مطالبة الجيش الإسرائيلي بالامتناع عن الضربات الجوية المكثفة في الساعات المتبقية قبل سريان وقف إطلاق النار.
كما شدد عبر حسابه في تلغرام، على أن مثل هذه العمليات العسكرية قد تكون سببا في قتل الأسرى أثناء القيام بالترتيبات الميدانية النهائية لإطلاق سراحهم.
بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي لاحقا أنه يستعد لوقف النار.
وأفادت تقارير أن زوارق حربية إسرائيلية أطلقت نيرانها باتجاه ساحل مدينة غزة، ونحو مخيم النصيرات وسط القطاع، وشماله أيضا.
وأوضحت أن الدبابات الإسرائيلية لا تزال في المناطق السكنية شمالي غزة.
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