الجوع يفتك بـ 58 حالة وسط أزمة إنسانية متفاقمة في القطاع

وأشارت الوزارة إلى أن الأزمة طالت الأمهات والأطفال أيضًا، حيث تم تسجيل أكثر من 300 حالة إجهاض نُسبت مباشرة إلى نقص التغذية، ما يعكس تدهور الأوضاع الصحية والتغذوية بشكل خطير.
وكالات
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