الجوع يفتك بـ 58 حالة وسط أزمة إنسانية متفاقمة في القطاع

11:37 ص

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة في غزة عن تسجيل 58 حالة وفاة بسبب سوء التغذية، إلى جانب 242 حالة وفاة أخرى ناجمة عن نقص الغذاء والدواء منذ مارس الماضي، في ظل الحصار والظروف الإنسانية القاسية التي يعيشها القطاع. اضافة اعلان





وأشارت الوزارة إلى أن الأزمة طالت الأمهات والأطفال أيضًا، حيث تم تسجيل أكثر من 300 حالة إجهاض نُسبت مباشرة إلى نقص التغذية، ما يعكس تدهور الأوضاع الصحية والتغذوية بشكل خطير.



وكالات



