الجيش الإسرائيلي: آن الأون لإجراء مراجعة شاملة واستخلاص العبر

وأضاف "تمكنا بعد الفشل الكبير في التصدي لأحداث 7 أكتوبر من توجيه ضربات قوية لأعدائنا".
وبين "تمكنا من خلق فرصة لإحداث تغيير إيجابي وعميق في الوضع الإستراتيجي لإسرائيل".
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