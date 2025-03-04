الجيش الإسرائيلي: آن الأون لإجراء مراجعة شاملة واستخلاص العبر

الوكيل الإخباري- قال الجيش الإسرائيلي انه آن الأون لإجراء مراجعة شاملة واستخلاص العبر لمراحل الحرب بعد التحقيقات".

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وأضاف "تمكنا بعد الفشل الكبير في التصدي لأحداث 7 أكتوبر من توجيه ضربات قوية لأعدائنا".