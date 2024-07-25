الجيش الإسرائيلي: إصابة 3 أشخاص بإطلاق نار في قرية إلياس بالضفة

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/697445 الوكيل الاخباري- أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 3 أشخاص بجروح متوسطة إلى خفيفة بإطلاق نار في قرية إلياس بالضفة الغربية.وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية انه تم نشر تعزيزات عسكرية بمنطقة الحادث في قرية إلياس شرقي قلقيلية. اقرأ أيضاً الذهب عالمياً يتراجع وسط جني أرباح وترقب لبيانات اقتصادية أميركية بنك كندا يخفض معدل الفائدة للمرة الثانية على التوالي إلى 4.5% ارتفاع الاسترليني مقابل الدولار واليورو بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض أسعار النفط تتحرك قرب أدنى مستوياتها في ستة أسابيع قوات الاحتلال تغلق المدخل الشرقي لقلقيلية الاحتلال يقتحم مدينة قلقيلية قوات الاحتلال تعتقل فلسطينية في بلدة عزون بالضفة قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية