الجيش الإسرائيلي: إصابة 3 أشخاص بإطلاق نار في قرية إلياس بالضفة

الوكيل الاخباري- أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 3 أشخاص بجروح متوسطة إلى خفيفة بإطلاق نار في قرية إلياس بالضفة الغربية.



وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية انه تم نشر تعزيزات عسكرية بمنطقة الحادث في قرية إلياس شرقي قلقيلية.



