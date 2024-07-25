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الجيش الإسرائيلي: إصابة 3 أشخاص بإطلاق نار في قرية إلياس بالضفة

جيش الاحتلال الاسرائيلي
جيش الاحتلال الاسرائيلي
الخميس، 25-07-2024 09:56 ص

 

الوكيل الاخباري- أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 3 أشخاص بجروح متوسطة إلى خفيفة بإطلاق نار في قرية إلياس بالضفة الغربية.


وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية انه تم نشر تعزيزات عسكرية بمنطقة الحادث في قرية إلياس شرقي قلقيلية.

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