الجيش الإسرائيلي: إصابة 8 جنود اسرائيليين بقطاع غزة خلال 24 ساعة

كما قال جيش الاحتلال إن عدد المصابين ارتفع إلى 4357 جنديا وضابطا منهم 2232 خلال العملية البرية في قطاع غزة.
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