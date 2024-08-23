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الجيش الإسرائيلي: إصابة 8 جنود اسرائيليين بقطاع غزة خلال 24 ساعة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
الجمعة، 23-08-2024 02:19 م
الوكيل الإخباري-   أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة 8 عسكريين في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.اضافة اعلان


كما قال جيش الاحتلال إن عدد المصابين ارتفع إلى 4357 جنديا وضابطا منهم 2232 خلال العملية البرية في قطاع غزة.
gnews

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